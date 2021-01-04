شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة ذاتية القيادة تقطع رحلة من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحد عشاق تسلا مقطع فيديو يظهر سيارة طراز F3 عالية الأداء تسافر من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس في وضع تجريبي للقيادة الذاتية الكاملة (FSD)، مع عدم الحاجة إلى تدخل بشري تقريبًا خلال الرحلة بأكملها وفقًا لموقع "ديجيتال تريند".

وتم تسريع مقطع الفيديو، الذي رصدته Teslarati، لضغط الرحلة التي يبلغ طولها 380 ميلاً في 15 دقيقة من اللقطات ، على الرغم من أنه لا يزال من السهل رؤية قرارات قيادة السيارة.

وبدأت Tesla إصدارًا محدودًا من FSD beta في أواخر أكتوبر 2020، على الرغم من أن شركة السيارات الكهربائية قالت إن الميزة تتطلب مزيدًا من الحذر من السائق ، محذرة إياهم من إبقاء أيديهم على عجلة القيادة وأعينهم على الطريق أثناء تحرك السيارة.

وحدث التدخل الواضح الوحيد أثناء رحلة SF-to-LA عندما اقتربت السيارة من بعض الحطام في الطريق.

قال مقدم الفيديو إن الحطام "ظهر فجأة بعد أن ابتعدت سيارة عن الطريق"، مضيفًا: "لم أستطع الانتظار لمعرفة ما إذا كانت FSD ستتجنبها ويجب أن أتأكد من تحريك نفسي. "

وقال إن سيارته "أبدت سلوكًا غريبًا في وقت ما وتغيرت إلى المسار المجاور"، مضيفًا أنه على الرغم من أنه ربما كان يجب أن يتدخل، فقد كان يراقب الموقف عن كثب وشعر أنه من الآمن الاستمرار دون السيطرة .

وأقرت WMC أنه على الرغم من أن "محرك الأقراص لم يكن مثاليًا ... فقد كان أمرا رائعًا لدرجة أنني اضطررت إلى مشاركته على أي حال فالمركبات ذاتية القيادة تتيح الجلوس والاسترخاء ببساطة".

وتقدم FSD ميزات إضافية لمساعدة السائق على عرض الاستخدام الآلي الحالي من Tesla. على سبيل المثال ، يتيح لك التنقل باستخدام الآلي، وتغيير المسار تلقائيًا، والوقوف تلقائيًا ، وتوجيه سيارتك أو الخروج من مساحة ضيقة، من خلال أمر صادر عن تطبيق الهاتف المحمول أو المفتاح، والتعرف على إشارات المرور وعلامات التوقف والاستجابة لها ، وبشكل مستقل التنقل في شوارع المدينة.

كان رئيس شركة إيلون ماسك قد أكد في وقت سابق، أنه من خلال تجربته الخاصة في استخدام FSD ، فإنه قادر على "المرور عبر سلسلة معقدة للغاية من التقاطعات والطرق الضيقة، دون لمس أي من عناصر التحكم. طول الطريق إلى العمل والعودة ".