كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Poco للإعلان قريباً عن هاتف Poco F2، حيث أكدت الشركة على خططها عبر إعلان تشويقي نشر على تويتر.
نشرت شركة Poco على حسابها الرسمي في تويتر مقطع فيديو تشويقي تؤكد من خلاله على خططها لإطلاق هاتف Poco F2 الذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق Poco F1.
ومن المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن أن تقدم Poco هاتفها القادم Poco F2 في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يعرف الهاتف في الشركة برمز ‘courbet’ ويأتي بنموذج K9A، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 732G.
كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Poco F2 سيأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، إلا أن التسريبات لم تحدد تفاصيل دقيقة حول مواصفات الكاميرة.
من جانب أخر يضم هاتف Poco F2 بطارية بقدرة 4250 mAh، كما يدعم هذا الإصدار ميزة الشحن العكسي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على خطط Poco للإعلان قريباً عن هاتف Poco F2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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