تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم Surface Pro 8 لاحقاً هذا الشهر بمميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت للإعلان قريباً عن جهاز Surface Pro 8 الذي يأتي بمجموعة من المميزات تحقق الإستفادة بشكل أفضل للمستخدم.

أكدت أحدث التسريبات على خطط عملاق البرمجيات للإعلان لاحقاً هذا الشهر عن جهاز Surface Pro 8 الجديد، ولقد رصد الجهاز في صور مسربة من FCC خلال شهر نوفمبر الماضي.

ولقد كُشِف عن بعض من مواصفات هذا الإصدار عبر تسريبات جاءت من WindowsLatest، حيث تقدم مايكروسوفت جهاز Surface Pro 8 في سوق كوريا الجنوبية بميزة الإتصال بشبكات 4G LTE، وهو ما يؤكد تسريبات سابقة أشارت إلى خطط عملاق البرمجيات لدفع النماذج الجديدة التي تدعم شبكات LTE من أجهزة الشركة في سوق الولايات المتحدة وأوروبا من بين أسواق أخرى.

أيضاً تخطط مايكروسوفت لتوفير نماذج Surface Pro 8 التي لا تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات LTE، ومن المقرر أن ينطلق نموذج Surface Pro 8 بميزة الإتصال بشبكات LTE بمعالجات Core i5 أو Core i7، بينما يأتي الإصدار الرئيسي المميز بتكلفة أقل بمعالج Core i3.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن جهاز Surface Pro 8 يأتي بملامح تصميم Surface Pro 7 مع شاشة بحجم 12.3 إنش، بينما تقدم عملاق البرمجيات التحسينات عبر شرائح المعالج التي تدعم النماذج المميزة بدعم الإتصال بشبكات 4G LTE.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن جهاز Surface Pro 8 يأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، مع سعة SSD للتخزين من سامسونج والتي تصل إلى 1 تيرابايت.

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