مفاجأة لعشاق هواتف «سامسونج» بعد 10 أيام

ذكرت تقارير صحفية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تجهز أولى مفاجآتها لعام 2021 لكل عشاق هواتفها.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن سامسونج نشرت فيديو، يظهر نيتها الكشف عن هاتف ذكي جديد يوم 14 يناير.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من عدم إعلان سامسونج عن هوية الهاتف الذي ستعلن عنه، إلا أن موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أكد أنه سيكون سلسلة هواتف "جلاكسي إس 21" و"جلاكسي إس 21 ألترا" و"جلاكسي إس 21 بلس".

وربما ستكون تلك الهواتف أيضا بجانب سماعات سامسونغ "جلاكسي بودز" الجديدة.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في دعوتها: "على مدار العام الماضي، احتلت تكنولوجيا الهاتف المحمول مركز الصدارة في الحياة اليومية حيث يعمل الناس عن بُعد ويقضون المزيد من الوقت في المنزل".

وأضافت سامسونج: "الانتقال السريع إلى عالم الجوّال أولاً يجلب معه الحاجة إلى أجهزة يمكنها تحويل الحياة اليومية إلى تجربة غير عادية."

يشار إلى أن التسريبات الحديثة كشفت عن مواصفات هواتف "جلاكسي إس 21" المنتظر، بجانب بعض الصور لتصميم الهاتف من الجهة الأمامية والخلفية.

وأوضحت التسريبات أن سامسونج تقدم الإصدارات الجديدة من سلسلة "جالاكسي إس 21"، برقاقة معالج "Exynos 2100"، أو برقاقة "سناب دراجون 888"، في سوق الولايات المتحدة وكوريا.

وأضافت التسريبات أن الهاتف الجديد يدعم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.