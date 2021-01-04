شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصمة المكسيك تفعل حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفرض عاصمة المكسيك حظرا واسعا على الحاويات ذات الاستخدام الواحد والشوك والقش والأشياء الأخرى الموجودة في كل مكان في مكسيكو سيتى، إحدى أكبر مدن العالم، بعد أكثر من عام من الإعدادات، حيث قال وزير البيئة في مكسيكو سيتي عبر تويتر، إنه "بدءًا من اليوم ستصبح مكسيكو سيتي دون استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد".

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، حثت الرسالة الناس على التفكير في حمل حاويات قابلة لإعادة الاستخدام دائمًا مثل عدم مغادرة المنزل بدون هواتفهم المحمولة.

وأقر المشرعون في مكسيكو سيتي الحظر المفروض على الأكياس البلاستيكية والأواني وغيرها من المواد البلاستيكية التي يمكن التخلص منها في عام 2019.

وأمضت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة العام الماضي في تعديل القانون تارة والإعداد له تارة أخرى، ودخل الحظر المفروض على الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ من العام الماضي، وأصبحت الأكياس الخفيفة القابلة للتحلل البيولوجي أكثر شيوعًا في أكشاك الطعام في شوارع المدينة.

ولكن في الواقع كان مازال البعض يستخدم الحاويات البلاستيكية، خاصة مع الوضع الحالي بمدينة مكسيكو سيتي التي تمر بحالة تأهب أحمر، حيث تصل أسرة COVID-19 في مستشفياتها بالقرب من طاقتها.

وقالت امرأة كانت تبيع مستخدمة أكياس بلاستيكية، التي رفضت الكشف عن اسمها لأنها لا تريد أن يتم تمييزها من أجل إنفاذ القانون، إنها ليست هي فقط، بل قالت إن الباعة وأكشاك السوق ما زالوا يستخدمون البلاستيك في جميع أنحاء المدينة، بسبب التركيز على أزمة كورونا في هذه الأحيان.

ويشمل الحظر أيضًا الأكواب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وأدوات التقليب البلاستيكية وأكواب القهوة ذات الاستخدام الواحد.