شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسهم 3شركات اتصالات صينية 5% بأول تداول بعد إلغاء إدراجها ببورصة نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين انخفاضًا في أسهمها بما يصل إلى 5٪ في هونج كونج يوم الاثنين، وهي أول جلسة تداول منذ أن قالت بورصة نيويورك (NYSE) إنها ستشطب الشركات بموجب خطة وصفتها الصين بأنها "سياسية" و "محدودة" تأثير.

قالت بورصة نيويورك يوم الخميس إنها ستشطب شركة تشاينا موبايل المحدودة وشركة تشاينا تليكوم المحدودة وتشاينا يونيكوم هونج كونج المحدودة في أعقاب تحرك الحكومة الأمريكية في نوفمبر لمنع الاستثمار في 31 شركة قالت إنها مملوكة للجيش الصيني أو يسيطر عليها.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في سؤال وجواب نُشر على موقعها على الإنترنت يوم الأحد، إن الخطة كانت "ذات دوافع سياسية".

وأضافت أن هذه الخطوة "تتجاهل تمامًا الوضع الفعلي للشركات ذات الصلة والحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين العالميين وتقوض بشدة قواعد السوق العادية".

وقالت الهيئة التنظيمية إن إيصالات الإيداع الأمريكية المدرجة من قبل شركات الاتصالات الثلاث تبلغ قيمتها السوقية المجمعة أقل من 20 مليار يوان (3.07 مليار دولار)، أو 2.2٪ من حقوق ملكية الشركات.

وقالت: "حتى لو شُطبت من القائمة، فإن التأثير المباشر على تطوير الشركات وتشغيل السوق محدود للغاية".

تراجعت أسهم تشاينا موبايل بنسبة 4.5٪ في هونج كونج يوم الاثنين إلى 42.20 دولار هونج كونج ، وهو أدنى سعر لها منذ يوليو 2007، وانخفضت China Telecom بقدر 5.6٪ وخسرت China Unicom 3.4٪ مقابل ارتفاع 0.8٪ في مؤشر Hang Seng القياسي.

وقال الثلاثة إنهم لم يتلقوا أي إخطار شطب من بورصة نيويورك.

في مذكرة بحثية ، قال محللو Citic Securities إن قرار الشطب يطابق التوقعات.