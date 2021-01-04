تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن موعد حدث Galaxy S21 في 14 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت سامسونج رسمياً اليوم موعد حدث Galaxy Unpacked 2021 الذي ينطلق في 14 من شهر يناير الجاري لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S21 مع إصدار جديد من سماعات سامسونج اللاسلكية.

ينطلق حدث العملاق الكوري لاحقاً هذا الشهر للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus وأيضاً هاتف Galaxy S21 Ultra، ولقد ركز الإعلان التشويقي الخاص بالحدث على تصميم الكاميرة الجديد الذي يقدم من العملاق الكوري في سلسلة Galaxy S21.

ومن المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن أن ينطلق هاتف Galaxy S21 بألوان البنفسجي، والرمادي، والأبيض، وأيضاً اللون الوردي، بينما يتميز هاتف Galaxy S21 Plus بألوان البنفسجي، الفضي، وأيضاً الأسود، وتقدم سامسونج هاتف Galaxy S21 Ultra بألوان الفضي والأسود.

كما تقدم سامسونج هاتفي Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

بينما يأتي إصدار Galaxy S21 Ultra بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت وفقاً للسوق الذي ينطلق إليه الهاتف.

كما يدعم Galaxy S21 Ultra قلم S للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S هذا العام، إلا أنه سيباع كملحق إختياري للهاتف، كما تقدم سامسونج حافظة تدعم تخزين القلم.

يذكر أن سامسونج تكشف أيضاً خلال الحدث عن سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية، التي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة باثنان من المستويات، و4 من المستويات في نمط تكيفي وفقاً لمحيط المستخدم.

أيضاً تأتي سماعة Galaxy Buds Pro بميزة إدراك صوت المستخدم عند التحدث لتعمل السماعة اللاسلكية على خفض مستوى الصوتيات بشكل تلقائي، مع مستشعر يعمل على إدارك حركة رأس المستخدم لضبط تقنية Dolby Atmos لصوتيات غامرة.

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