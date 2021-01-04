شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخصص الرموز التعبيرية المفضلة لديك على جهاز Mac؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير الرموز التعبيرية في العارض الخاص بها على جهاز Mac، إلا أنه يمكنك تغيير طريقة عرضها، فيمكنك تغيير حجمها، وكذلك إضافتها لقائمتك المفضلة، وهذا يمكن أن يسهل رؤيتها، مما يمكنك تخصيص الرموز التعبيرية المفضلة لك بطريقة سهلة دون البحث عنها كل مرة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح عارض الأشكال، واضغط على رمز الترس أعلى اليسار.

2. ضمن "حجم الأشكال"، اضغط فوق أحد خيارات الحجم الثلاثة، سيتم تغيير حجم الرموز التعبيرية والرموز على الفور.

وإذا كانت هناك بعض الرموز التعبيرية التي تريدها دائمًا في متناول اليد، فيمكنك إضافتها إلى قائمة "المفضلة"، ولفعل هذا:

1. افتح عارض الأشكال وابحث عن الإيموجي أو الرمز الذي تريد حفظه.

2. اضغط فوق "إضافة إلى المفضلة" أسفل صورته على اليمين.

3. بمجرد تفضيلك للرموز التعبيرية الأولى، ستظهر فئة جديدة في القائمة الموجودة على اليسار بعنوان "المفضلة".

4. اضغط فوق "المفضلة" على اليسار لرؤية جميع الرموز التعبيرية والرموز التي قمت بحفظها.

5. لإزالة واحدة من المفضلة، اضغط عليها مرة أخرى، ثم اضغط فوق "إزالة من المفضلة" أسفل صورتها على اليمين.

يمكنك أيضًا تغيير إعدادات جهاز Mac الخاص بك لمنح نفسك طريقة أخرى لفتح عارض الأشكال:

1. اضغط فوق رمز أبل في شريط الأدوات الخاص بك، واضغط فوق "تفضيلات النظام" في القائمة المنسدلة.

2. اضغط على "لوحة المفاتيح"، ثم اضغط على "مصادر الإدخال" في الأعلى.

3. حدد المربع بجوار "إظهار قائمة الإدخال في شريط القائمة"، وبمجرد التحقق، سترى أيقونة مستطيلة جديدة في شريط القائمة، وإذا كنت قد أضفت بالفعل عدة لغات للوحة المفاتيح، فسيبدو هذا كعلامة لأي دولة قمت بتعيينها على أنها اللغة الافتراضية.

4. اضغط فوق الرمز، ثم حدد "إظهار الرموز التعبيرية"، سيتم فتح عارض الأشكال في الوضع الموسع.