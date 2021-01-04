شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟.. كيفية طلب استرداد أموال "Cyberpunk 2077" على PlayStation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحبت PlayStation لعبة "Cyberpunk 2077" من متجرها في ديسمبر 2020، بعد الإطلاق الأولي للعبة، وقدمت للمشترين استردادًا كاملاً لعملية الشراء، حيث أعلنت الشركة عن عملية استرداد منفصلة وصفحة ويب مخصصة لها.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه أقرت شركة PlayStation بأن المستخدمين واجهوا مشاكل في إرسال المبالغ المستردة "Cyberpunk 2077"، لذلك ، إذا كنت تواجه مشكلات فنية، ففكر في المحاولة مرة أخرى في وقت وتاريخ لاحقين".

أما بخلاف ذلك، فإن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنها من خللها استرداد أموال "Cyberpunk 2077" ببساطة.

1. قم بزيارة صفحة استرداد الأموال "Cyberpunk 2077" على PlayStation.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب PlayStation الخاص بك إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

3. بعد تسجيل الدخول، ستتم إعادة توجيهك إلى بوابة الاسترداد، حدد "اضغط هنا لتقديم طلب استرداد".

4. يجب إعادة تحميل الصفحة برسالة تأكيد تشير إلى أنه تم تقديم طلب الاسترداد.

وجدير بالذكر أن المشكلات التي واجهها اللاعبون، دفعت الشركة المطوّرة لطرح سلسلة من التحديثات للعبة، ومنها تحديث جديد لـCyberpunk 2077، ما يجعل المارّة الغريبين يبدون وكأنهم يتصرفون بشكل طبيعي كما ينبغي لهم في اللعبة، حيث عملت الشركة على تحسين الذكاء الاصطناعي للمشاة.

وتشمل التغييرات الأخرى إزالة النقل الآني على الشخصيات غير القابلة للعب إلى مواقع جديدة، وزيادة مسافة المشي وتقليل احتمالية اختفاء تلك الشخصيات.