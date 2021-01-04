شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه بطاريات GS Yuasa ولماذا يتم استخدامها فى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تركز فيه العديد من الشركات التكنولوجية على تطوير بطاريات للسيارات الكهربائية، تعمل شركة GS Yuasa على تطوير خلايا طاقة يمكنها تحمل البيئات القاسية، بما فى ذلك المحيطات والفضاء الخارجي، حيث تسعى الشركة للسيطرة خلال الفترة المقبلة، إذ تعمل بطاريات GS Yuasa بصفتها مصدرًا رئيسيًا للطاقة للمحطة الدولية للفضاء.

وبحسب وكالة الفضاء اليابانية JAXA فقد قامت مركبة Kounotori غير المأهولة بتسليم بطاريات GS Yuasa إلى المحطة، إذ تم استبدال جميع البطاريات الموجودة ضمن المحطة الدولية للفضاء ببطاريات GS Yuasa، وهى البطاريات الأولى التى تستخدمها وكالة ناسا وتصنعها شركة غير أمريكية.

أهمية بطارية GS Yuasa

تستمد محطة الفضاء الدولية طاقتها من الألواح الشمسية، بينما يتم تشغيلها بالكهرباء المخزنة فى البطاريات عندما تنتقل إلى الجانب المظلم من الأرض، فيما تقوم المحطة بشحن وتفريغ بطارياتها 16 مرة فى اليوم، وتمتلك البطاريات المستخدمة فى المحطة الفضائية عمر خدمة يزيد عن 10 سنوات فى بيئة الفضاء الخارجي.

كذلك فإن بطاريات GS Yuasa تعمل فى أعماق المحيطات، حيث إنها موجودة ضمن الغواصة اليابانية الجديدة الأولى فى العالم العاملة ببطاريات الليثيوم، ويسمح استخدام بطاريات الليثيوم أيون، التى يمكنها تخزين طاقة أكبر من بطاريات الرصاص الحمضية التقليدية، للغواصة بقضاء المزيد من الوقت تحت الماء.