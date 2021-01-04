شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير ينصح بإلغاء تثبيت Flash على الأجهزة بعد انتهاء دعمه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح تقرير لموقع "ديجيتال تريند" بإلغاء تثبيت Adobe Flash على الأجهزة، بعدما انتهى دعمه رسميا في 31 ديسمبر 2020، ليغلق حقبة أحد أكثر المكونات الإضافية للمتصفح إثارة للجدل على الويب.

كان "الفلاش" محوريًا في تمكين تشغيل الفيديو والصوت في بداية الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث أتاح للمطورين طريقة سهلة لتضمين مقاطع الفيديو أو إنشاء ألعاب يمكن تشغيلها في المتصفح، لكنها تعرضت أيضًا لانتقادات شديدة، لكونها مستنزفة للموارد، مع سلسلة من المخاطر الأمنية التي تحتاج إلى تصحيحات منتظمة.

وجاءت هذه الانتقادات أيضا في عام 2010، عندما نشر مؤسس شركة آبل الراحل ستيف جوبز رسالة مفتوحة بعنوان "أفكار على الفلاش" ، أوضح فيها العديد من المشكلات المتعلقة بالبرنامج وقال إنه لن يُسمح بتشغيله على منتجات Apple لأسباب تتعلق بمشكلات الأمان وسوء الأداء خاصة على الأجهزة المحمولة والاستخدام المفرط لطاقة البطارية، أثبتت رسالة جوبز أنها بداية النهاية لـ Flash.