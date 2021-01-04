شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone XS Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل هاتفها iPhone XS Max العام الماضى، حيث تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة،وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 mini، بحسب موقع phonearena الهندى كما يلى:

الشاشة:

iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة.

iPhone XS Max: شاشة 6.5 بوصة.

نوع الشاشة:

iPhone 12 mini: شاشة OLED

iPhone XS Max: شاشة OLED

دقة الشاشة:

iPhone 12 mini: بدقة 2340× 1080بيكسل.

iPhone XS Max: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

المعالج:

iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic

iPhone XS Max: معالج A13 Bionic

الذاكرة الداخلية:

iPhone 12 mini: 64GB

iPhone XS Max: 256GB

نظام التشغيل:

iPhone 12 mini: iOS (14.x)

iPhone XS Max: iOS (14.x)

البطارية:

iPhone 12 mini: 2227 mAh

iPhone XS Max: 3179 mAh

الكاميرا الخلفية:

iPhone 12 mini: مزدوجة 12 ميجابكسل.

iPhone XS Max: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية:

iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone XS Max: بدقة 12 ميجابكسل.