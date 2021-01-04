شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حالات يمكنك فيها استرداد أموالك من متجر PlayStation.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل اشتريت مؤخرًا مظهرًا جديدا لـ "Fortnite"، أو طلبت مسبقًا لعبة "Spider-Man: Miles Morales" وقررت أنك لم تعد ترغب في ذلك؟ إذا تم إجراء عمليات شراء رقمية مماثلة لتلك من خلال متجرPlayStation ، ولأي سبب لم تعد تريدها، فهناك إمكانية لاسترداد الأموال.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يجب أن تلاحظ أن حسابات المرافقين لا يمكنها طلب استرداد أموال من متجر PS، وإنما يقتصر ذلك على مالكي الحسابات فقط.

كما أنه من الضروري أيضًا أن تتطابق معلومات صاحب الحساب مع مصدر الدفع المستخدم لشراء عنصر PS Store، وبمجرد أن تعرف عملية الشراء، يمكنك بدء عملية استرداد الأموال من خلال دردشة دعم العملاء في PlayStation.

ما الذي يؤهلك لاسترداد الأموال من متجر PlayStation؟

هناك ثلاثة أنواع من محتويات PlayStation Store مؤهلة لاسترداد الأموال: الألعاب والإضافات الخاصة بها، والاشتراكات، والطلبات المسبقة.

يمنحك PlayStation 14 يومًا من تاريخ الشراء لطلب استرداد أموالك، ولكن هناك بعض المحاذير، فإن مشتريات الألعاب الكاملة والمواد الاستهلاكية داخل اللعبة وتذاكر الموسم وأي محتوى قابل للتنزيل مؤهل بموجب سياسة استرداد الألعاب والإضافات، إذا كنت قد بدأت بالفعل في تنزيله أو بث اللعبة أو الوظيفة الإضافية، فأنت غير مؤهل لاسترداد الأموال، ما لم يثبت خطأ محتوى اللعبة.

ويمكنك معرفة ما إذا كنت مؤهلاً من خلال وكيل PS Store المباشر، وعلى عكس السياسة العامة المتعلقة بالألعاب والإضافات، يمكنك استرداد الاشتراكات إذا كنت قد بدأت بالفعل في استخدام الخدمة.

ولكن قد يتم تقليل هذا المبلغ المسترد، المعروف أيضًا باسم استرداد جزئي، اعتمادًا على مقدار استخدامك للخدمة.

لا تعتمد تخفيضات رد الأموال على مدة الاشتراك فقط، ولكن ما إذا كنت قد لعبت عبر الإنترنت، أو قمت بتنزيل أي ألعاب شهرية، أو استخدمت التخزين السحابي، والمزيد.

كما أن هناك خياران لمن يسعون لاسترداد الأموال على الألعاب التي تم طلبها مسبقًا، اعتمادًا على وقت الشراء، فإذا اشتريت طلبك المسبق قبل 14 يومًا من تاريخ إصداره الرسمي، يمكنك طلب استرداد الأموال حتى تاريخ إصدار المحتوى.

ومع ذلك، إذا طلبت مسبقًا لعبة أو محتوى آخر في فترة تقل عن 14 يومًا من تاريخ إصدارها، فيمكنك إرسال طلب استرداد حتى 14 يومًا بعد تاريخ الشراء.

وبغض النظر عما اشتريته، ستعيد PlayStation عملية الشراء إلى مصدر الدفع الذي استخدمته لشراء العنصر، مع استثناءات قليلة.

إذا قمت بالدفع باستخدام Bancontact (MisterCash) و Giropay و Ideal و Paysafecard و Postepay و Sofort وYandex وفواتير مشغل الهاتف المحمول، فسيتم إرسال المبلغ المسترد بدلاً من ذلك إلى محفظة PS Store الخاصة بك.