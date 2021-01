شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق عروض جديدة على العاب منصة "ستاديا" السحابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت عددًا من العروض على العاب منصة "ستاديا" السحابية التي طورتها وسمحت للاعبي "ستاديا برو" بمعرفة العناوين المجانية المتوقعة في يناير، وذلك بعد إطلاق الخدمة مؤخر على أجهزة آبل وإعلانها عن ثلاث ألعاب جديدة.

وقامت جوجل بعمل تخفيضات على Assassin’s Creed و Borderlands و HITMAN ، بالإضافة إلى خصومات على ألعاب أخرى مثل NBA 2K21 و PGA TOUR 2K21 وحتى STAR WARS Jedi: Fallen Order.

لكن أفضل صفقة على الإطلاق قد تكون على Crayta: Premium Edition، لأنها مجانية للجميع حتى 5 يناير. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي متاحة للشراء في المتجر الآن - وهي Lara Croft و Guardian of Light و Gungeon و Reigns.

لأعضاء Pro ، أصبحت ساحة معركة PlayerUnknown - Breakthrough Edition متاحة الآن بالإضافة إلى توفير الحصول على مساعدة إضافية في شكل لعبة أخرى وهي Cthulhu Saves Christmas و توصف بأنها لعبة تقمص أدوار مرحة.

وقائمة يناير الخاصة ب"ستاديا برو هي:

F1 2020 - وهي خاصة بسباقات الدراجات .

Hotline Miami خاصة بمطلق النار السريع من أعلى إلى أسفل يكافئ الأسرع ويعاقب المتردد.

Figment - رحلة موسيقية عبر العقل.

Ary and the Secret of Seasons - لعبة تقمص أدوار مليئة بالإثارة وتشجع المستخدم على استكشاف عالم غامض.