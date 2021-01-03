شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سايبر بانك2077" تبيع 13 مليون نسخة في أسبوعين وسط انتقادات للعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع theverge بأن شركة "سي دي بروجكت" ستقوم بإدخال تعديلات على لعبة "سايبر بانك 2077" الشهيرة، وإطلاق اصدارين جديدين في يناير وفبراير بعدما قامت بعض الشركات بسحب التطبيق من المتجر الإلكتروني للبلايستيشن، وصرف تعويضات للعديد من المشتركين بها بسبب شكاوى تتعلق باللعبة وكثرة توقفها أثناء اللعب. لكن على الرغم من خيار الاسترداد باعت اللعبة 13 مليون نسخة في أسبوعين فقط.

وأسار التقرير أن "سي دي بروجكت" المطورة للعبة، كانت قد وعدت انها ستقوم بتقديم تحديث مجاني من اللعبة في أوائل عام 2021 ولكن هذا الوعد كانت قد أعلنته من قبل وليس بجديد، و ربما كان مباشرًا على الإنترنت في نفس اليوم الذي أطلقت فيه اللعبة - قبل بدء الهجوم عليها، وأيضا قبل أن تعقد الشركة مكالمة جماعية طارئة في 15 ديسمبر لمناقشة كيفية مواجهة الهجوم عليها من قبل مستخدميها.

وذكر التقرير أن المكالمة تضمنت أيضا رئيس الشركة والمدير التنفيذي المشارك آدم كيسينسكي التأكيد على المستثمرين أنه "من السابق لأوانه الحكم" على الوقت الذي قد تتمكن فيه الشركة من إصدار DLC.

كما توقع إطلاق إصدارين رئيسيين للعبة في شهري يناير وفبراير على التوالي، كما وعدت الشركة في 13 ديسمبر في منشور اعتذارها إضافة بعض المحتويات المجانية لها.