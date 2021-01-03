شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: روسيا نقلت 21 جهازا فضائيا إلى المدار فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الروسية، إن القوات الفضائية الروسية نفذت في العام الماضي، إطلاق 21 جهازا فضائيا روسيا ونقلها إلى المدار وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضافت الإدارة، في بيانها: "في عام 2020، نفذ المتخصصون في قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية – الفضائية الروسية، 15 عملية إطلاق فضائية مختلفة الأغراض".

وذكرت، أن "عمليات الإطلاق تمت من المطارات الفضائية، بلسيتسك، وبايكونور، وفوستوشني، وخلالها تم نقل 21 جهازا فضائيا روسيا إلى المدار".

وأوضحت الإدارة أنه، يوجد اليوم في المدار الكوني، أكثر من 160 جهازا فضائيا روسيا لأغراض مختلفة.