آبل تروج لتكامل +Fitness مع Apple Music

دبي - يزن راشد - تروج شركة آبل للتكامل العميق بين خدمة التمارين الجديدة +Fitness مع Apple Music من خلال فئة مخصصة في تطبيق الموسيقى، مما يسمح للمستخدمين بعرض قوائم التشغيل بسرعة من تمارين +Fitness.

وتستخدم خدمة التمارين الجديدة موسيقى Apple Music، ولإظهار هذا التكامل، أضافت آبل القدرة على العثور بسهولة على قوائم تشغيل +Fitness داخل Apple Music.

وتمت إضافة فئة تصفح جديدة إلى صفحة بحث Apple Music بعنوان اللياقة، التي تحتوي على عدد كبير من قوائم التشغيل المتعلقة باللياقة البدنية.

وبالإضافة إلى تضمين قوائم التشغيل الحالية التي يمكن استخدامها للتمرين، تتضمن الفئة أيضًا قسمًا بعنوان Fitness+ Studio Series.

ويحتوي هذا القسم على مجموعة مختارة من قوائم التشغيل، كل منها يمثل نمطًا مختلفًا من الموسيقى أو مخصصًا لنوع من التمارين.

ويتم تحديث قوائم التشغيل وتنظيمها بانتظام من محرري Apple Music ومدربين +Fitness، وتتراوح قوائم التشغيل من قائمة الرقص وقائمة الموسيقى الإلكترونية للتجديف إلى موسيقى الريف للجري وقائمة التشغيل الهادئة لممارسة اليوغا.

وتم إطلاق خدمة +Fitness في شهر ديسمبر، وهي خدمة اشتراك من آبل توفر التدريبات، وهي تعتمد على بيانات من Apple Watch للمستخدم لمراقبة تقدمه.

وبالإضافة إلى توفير جلسات تدريب عند الطلب، تنشئ الخدمة أيضًا قوائم تشغيل لكل تمرين فردي، التي يمكن الاستماع إليها داخل Apple Music.

وتبلغ تكلفة الاشتراك في خدمة +Fitness مبلغ 9.99 دولار شهريًا أو 79.99 دولار سنويًا، ويمكن استخدامها بصفتها جزء من اشتراك Apple One.

ويمكن لمستخدمي Apple Watch الحاليين الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية البالغة مدتها شهر واحد، مع عرض ثلاثة أشهر للعملاء الذين يشترون Apple Watch Series 3 أو الأحدث.

وقالت آبل: يجمع فريق +Fitness بعضًا من أفضل المدربين في العالم لتوجيهك من خلال التدريبات لجميع مستويات اللياقة أو الخبرة، وهم يعرفون الكثير عن التحفيز وكيف يمكن للموسيقى أن تلعب دورًا.

وأضافت: نسق فريق التدريب مع محرري Apple Music سلسلة Studio Series ضمن قوائم التشغيل، مع معايرة كل مجموعة من المسارات وتصميمها للحفاظ على طاقتك ومساعدتك في إكمال التمارين.