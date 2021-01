آبل تسمح لتطبيق Amphetamine بالبقاء في متجر التطبيقات

دبي - يزن راشد - تراجعت شركة آبل عن قرارها فيما يتعلق بتطبيق Amphetamine، الذي يمنع أجهزة ماك من الدخول في وضع السكون، بحيث يبقى التطبيق موجودًا ضمن متجر تطبيقات ماك باسمه وشعاره الحاليين.

وقال مطور التطبيق (ويليام جوستافسون) William Gustafson: إن آبل أخبرته أنه ينتهك إرشادات متجر التطبيقات، وذلك بالرغم من وجوده في المتجر منذ عام 2014، وليس له علاقة بتعاطي المخدرات.

وكان المطور قد قال: إن آبل أبلغته أن أمامه أسبوعين لإزالة جميع الإشارات إلى كلمة amphetamine وإزالة الحبة من الأيقونة، وأنه إذا فشل في القيام بذلك، فإن آبل ستزيل التطبيق من متجر التطبيقات في 12 يناير.

وتلقى جوستافسون مكالمة من آبل بشأن Just got off a call with @Apple. Appeal accepted and Amphetamine will remain on the @AppStore. Thank you all for your comments, opinions, and action. We may not all agree, but I am happy we all still have the freedom to express ourselves today. ❤️ pic.twitter.com/PV7eB9aUfn — William C. Gustafson (@x74353) January 2, 2021 فيما يتعلق بتطبيق نظام macOS المجاني الذي تم تنزيله أكثر من 432 ألف مرة.

ويقول جوستافسون: إن آبل اتصلت به في 29 ديسمبر وأخبرته أن amphetamine يروج للاستخدام غير الملائم للمواد الخاضعة للرقابة، بحيث يتضمن اسم التطبيق وأيقونته إشارات إلى المواد الخاضعة للرقابة.

وينص المبدأ التوجيهي المعني على أن التطبيقات التي تشجع على استهلاك التبغ أو منتجات السجائر الإلكترونية أو العقاقير غير المشروعة أو الكميات الزائدة من الكحول غير مسموح بها في متجر التطبيقات.

ويتم رفض التطبيقات التي تشجع القاصرين على استهلاك أي من هذه المواد، ولا يُسمح بتسهيل بيع الماريجوانا أو التبغ أو المواد الخاضعة للرقابة باستثناء الصيدليات المرخصة.

ولتجنب الانتهاك، كان يتعين على جوستافسون إعادة تسمية Amphetamine، وهو إجراء من شأنه أن يجعل من الصعب على المستخدمين الحاليين تتبع التطبيق من أجل التحديثات المستقبلية.

ويؤدي ذلك أيضًا إلى إنهاء أي فوائد من الوعي بالعلامة التجارية الحالية، حيث لن ينتقل ذلك إلى عنوان التطبيق الجديد.

وقال المطور في البداية: إنه لا يتوقع أن يكون الاستئناف ناجحًا، حيث تلتزم آبل بشكل وثيق بقواعد متجر التطبيقات في معظم الحالات.

وواجهت الشركة معارضة من المطورين على عدة جبهات في الأشهر الأخيرة، حيث شكلت الشركات الصناعية الكبرى، ومن ضمنها Spotify و Tile و Epic Games، مجموعة تسمى التحالف من أجل عدالة التطبيقات، التي تقول: إن قواعد آبل توجد ساحة منافسة غير متكافئة في متاجر التطبيقات الخاصة بها.

وخاض (ديفيد هاينميير هانسون) David Heinemeier Hansson، المؤسس المشارك لشركة Basecamp، معارك مع آبل في الصيف الماضي حول تصميم تطبيق Hey.

ورفعت Epic Games دعوى قضائية ضد آبل في شهر أغسطس بعد أن أزالت نسخة iOS من لعبة فورتنايت من متجر التطبيقات، وجاء ذلك بعد أن أضافت Epic Games نظامًا خاصًا بها للمدفوعات داخل اللعبة، وهو الأمر الذي يتعارض مع قواعد المتجر.