تكنولوجيا: صور مسربة حية تستعرض تصميم هاتف جوجل القادم PIXEL 5A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور الحية المسربة لهاتف جوجل المرتقب PIXEL 5A، والتي إستعرضت تفاصيل تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

كشفت الصور الحية اليوم عن تصميم هاتف جوجل المتوسط PIXEL 5A، الذي يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بينما تأتي الشاشة دون نتوء أو ثقب للكاميرة الأمامية، حيث تم دمج مستشعر الكاميرة في الإطار العلوي للهاتف.

أيضاً تؤكد الصور الحية لهاتف PIXEL 5A على أن جوجل تقدم هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما تكشف صورة أخرى عن واجهة كاميرة PIXEL 5A، مع ميزة تثبيت الفيديو المقدمة في تطبيق الكاميرة، والتي قدمت في هاتفي Pixel 5 و Pixel 4a 5G خلال 2020.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن عملاق البحث تستعد لكشف النقاب رسمياً عن هاتفها المتوسط Google Pixel 5a في حدث يعقد خلال شهر يونيو من هذا العام، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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