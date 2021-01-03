شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة بطولة بابجي موبايل وسط منافسة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت بطولة بابجي موبايل للمحترفين في المنطقة العربية إلى الشرق الأوسط للمرة الثالثة لتجمع بعضاً من أفضل فرق الألعاب الإلكترونية من جميع أنحاء المنطقة، للتنافس على مدار ثلاثة أيام في مباريات بابجي موبايل وفقا لبيان لها الأحد.

وقام الفريق المغربيGUNZ ESPORTS بالاستحواذ على المركز الأول ب125 نقطة في بطولة بابجي موبايل للمحترفين في المنطقة العربية، في المركز الثاني والثالث، يحتل فريق RICO INFINITY TEAM وFRAG MACHINES مكانهما على التوالي بـ98 و85 نقطة.

وتعتبر بطولة بابجي موبايل للمحترفين في المنطقة العربية 2020 بطولة مجتمعية كبرى تنظمها بابجي موبايل (PUBG MOBILE)،

وتمت دعوة ستة عشر فريقاً، تم اختيارهم من دول في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك بعض أفضل فرق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط للانضمام إلى البطولة، وتنافس الفرق للحصول على جائزة إجمالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي.

وشملت بطولة بابجي موبايل للمحترفين في المنطقة العربية 2020 أيضاً مشاركة أشهر منشئي محتوى لعبة بابجي موبايل في المنطقة، والذين انضموا إلى اللعبة من خلال العروض الحية والألعاب التي قامت إلى جانب البطولة، إضافةً إلى أداء موسيقي مميز لأحد الضيوف المتميزين Flipperachy.

كان الإصدار الأخير من بطولة بابجي موبايل للمحترفين في المنطقة العربية عبارة عن مسابقة تقام عبر الإنترنت فقط، بما يتماشى مع توصيات الصحة والسلامة لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.

قامت بطولة بابجي موبايل للمحترفين في المنطقة العربية من 24 وحتى 26 ديسمبر، وتم بث المباريات عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بلعبة بابجي موبايل.