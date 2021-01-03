تكنولوجيا: LG تخطط لعرض شاشة OLED قابلة للإنحناء في فعاليات CES 2021 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن خططها لعرض تقنيتها الجديدة في شاشة OLED مخصصة للألعاب خلال فعاليات CES 2021، حيث تدعم الشاشة التحول من التصميم المسطح إلى التصميم المنحني.

تكشف LG سنوياً عن الإبتكارات الجديدة في تصميم الشاشات المستقبلية خلال فعاليات معرض CES السنوي، ومن جديد تستعد الشركة لعرض شاشة جديدة مخصصة للألعاب من شاشات OLED والتي تدعم الإنحناء عبر زر مخصص في إطار الشاشة.

قدمت شركة LG خلال الفترة الماضية شاشات OLED المميزة بتصميم شفاف، وفي معرض CES 2021 الإفتراضي المرتقب تستعد الشركة لعرض تصميم جديد ومبتكر في شاشات OLED المخصصة للألعاب.

وتأتي شاشة LG بعلامة Bendable CSO التجارية وحجم 48 إنش ودقة عرض 4K، على أن تدعم الشاشة التبديل بين النمط المسطح عند مشاهدة محتوى الفيديو أو المنحني بنصف قطر 1000 مم عند إستخدام الشاشة في الألعاب.

وتخطط LG للكشف خلال العرض التوضيحي المرتقب في فعاليات CES 2021 عن آلية عمل شاشة CSO القابلة للإنحناء، والتي تصل إلى سماكة 0.6 مم، كما تدعم الشاشة OLED كاملة للعمل كمبكر صوتي لتجربة غامرة في الصوتيات التي تنبعث من الشاشة، كما يدعم أيضاً التصميم النحيف للشاشة، أيضاً أضافت LG أن الشاشة تدعم معدل تحديث متغير يبدأ من 40Hz وصولاً إلى 120Hz.

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