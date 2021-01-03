شاشة OLED ذات الصوت السينمائي والقابلة للانحناء من ال جي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 04:10 مساءً - لأول مرة تطلق شركة ال جي شاشة OLED ذات الصوت السينمائي CSO القابلة للانحناء بقياس 48 إنشًا.

وبالإضافة إلى العديد من عروض OLED التوضيحية الشفافة، تعرض LG Display أيضًا منتجًا مفاهيميًا متعلقًا بالألعاب في صالة العرض الافتراضية CES 2021.

ويمكن للمستخدم التبديل بين الشاشة المسطحة والشاشة المنحنية، مما يسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو في وضع الشاشة المسطحة، وتحويلها بضغطة زر إلى شاشة منحنية يصل نصف قطرها إلى 1000 مم للألعاب الغامرة.

وتستخدم شاشة CSO القابلة للانحناء بقياس 48 إنشًا مزايا OLED، مما يعني أنه يمكن تصنيعها للانحناء حتى نصف قطر 1000 مم دون التأثير في وظيفة العرض.

ويمكن تحويلها إلى شاشة مسطحة أثناء مشاهدة التلفاز، واستخدامها بصفتها شاشة منحنية أثناء اللعب.

وتوفر الشاشة المنحنية مسافة مشاهدة موحدة من منتصف الشاشة إلى حافتها، مما يزيد من الانغماس البصري الشائع بين اللاعبين.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية CSO لشاشات OLED الاهتزاز وإصدار الصوت دون استخدام أي مكبرات صوت، مما يوفر إحساسًا حيويًا بالواقع كما لو كانت الشخصيات التي تظهر عبر الشاشة تتحدث مباشرة إلى المشاهد.

وتم تقليل سماكة الجزء الذي يجعل شاشة CSO القابلة للانحناء بقياس 48 إنشًا تهتز إلى 0.6 مم من 9 مم، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بشاشة أرق وصوت رائع للغاية.

واكتسبت تقنية OLED حديثًا اهتمامًا في سوق أجهزة التلفاز للألعاب بسبب تفوقها، حيث يصدر كل بكسل ضوءه الخاص، مما يوفر نسبة تباين غير محدودة.

ويؤدي هذا إلى توفير مستوى آخر من جودة الصورة النابضة بالحياة، مع التجربة السلسة التي يوفرها وقت الاستجابة البالغ 0.1 ميلي ثانية، ومعدل التحديث البالغ 120 هرتز في الثانية، والنطاق الواسع المتغير لمعدل التحديث من 40 هرتز إلى 120 هرتز.

وبالنسبة للاعبين الذين يشاهدون الشاشات لفترة طويلة من الوقت، فإن شاشات OLED من إل جي مناسبة بشكل خاص لأنها معروفة براحة العين.

وتم الاعتراف بها واعتمادها من منظمات الاعتماد العالمية الرائدة على أنها تنبعث منها مستويات منخفضة من الضوء الأزرق وكونها خالية من الوميض.

وقال (تشانغ هو أوه) Chang-ho Oh، رئيس وحدة أعمال التلفاز في LG Display: تم تحسين شاشة العرض CSO القابلة للانحناء للألعاب لأنها تزيد من استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تنتج مستوى آخر من حيث توفير التجربة الغامرة والبيئة الأفضل للاعبين.