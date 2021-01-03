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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صفحة Onleaks تفاصيل جديدة حول مواصفات سلسلة هواتف هواوي المرتقبة P50، والتي تنطلق رسمياً خلال النصف الأول من عام 2021.
بدأت العملاق الصيني هواوي في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من سلسلة هواتف P خلال الفترة القادمة، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر Steve Hemmerstoffer كشف عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة P50.
ويأتي الإصدار الأول من سلسلة P50 بحجم شاشة من 6.1 إلى 6.2 إنش، بينما يأتي الإصدار الأعلى P50 Pro بحجم 6.6 إنش، أيضاً يأتي أعلى إصدار في السلسلة P50 Pro Plus بحجم 6.8 إمش في الشاشة، كما أوضح Hemmerstoffer أن هاتف P50 Pro يتميز بقياسات 159 في 73مم.
ولقد كشفت التسريبات التي جاءت عبر صفحة OnLeaks عن أول الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف P50 Pro، حيث كشفت الصور عن تصميم منحني في الشاشة، مع كاميرة أمامية في ثقب واحد يتوسط الشاشة.
من جانب أخر أوضح تقرير نشر من TheElec أن شركة هواوي تخطط لإطلاق سلسلة P القادمة في النصف الأول من 2021 برقاقة معالج Kirin 9000 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تعتمد هواوي على كلاً من Samsung Display و LG Display لتوريد شاشات P50.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات جديدة توضح تفاصيل أكثر حول مواصفات سلسلة هواتف P50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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