تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن إصدارات جديدة من هواتف Galaxy M خلال الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة سامسونج إعلان تشويقي مؤخراً تؤكد من خلاله على خططها لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة Galaxy M خلال الأسبوع المقبل في السوق الهندي.

تستعد سامسونج لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S21 في حدث يعقد في 14 من يناير وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، كما تخطط سامسونج أيضاً لإطلاق إصدارات جديدة من هواتف Galaxy M المتوسطة قريباً.

ويكشف الإعلان التشويقي عن تصميم الكاميرة الأمامية في هواتف Galaxy M القادمة، التي تأتي في نتوء القطرة في الشاشة، كما يؤكد الملصق الإعلاني على موقع زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف.

من جانب أخر لا يظهر الملصق الإعلاني تفاصيل أكثر حول سلسلة Galaxy M، إلا أن #MAXUP يظهر في الملصق الإعلاني ليؤكد على قدرة كبيرة للبطارية في السلسلة الجديدة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن هاتف Galaxy M12 قريباً، حيث رصد الهاتف في صور ثلاثية الأبعاد، إلا أن موقع الزر الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات لا يتوافق مع التفاصيل التي تظهر في الإعلان التشويقي.

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