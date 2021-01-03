شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتحدث عن سبب تعامل الصين بشكل جيد معه وكيف أنها "أفضل" من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مقابلة واسعة النطاق مع Business Insider ، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك عن الكثير من القضايا، حيث كان أحدها هو ارتباط تسلا المتنامي بالصين، حيث سُئل ماسك عن دور مكانة الصين في عالم التكنولوجيا وما إذا كانت "القيود الأخلاقية" وبعض اللوائح تزعجه.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أجاب ماسك على هذا قائلا، "تجربتي مع حكومة الصين هي أنها في الواقع تستجيب بشكل كبير للناس، في الواقع، ربما تكون أكثر استجابة لسعادة الناس من الولايات المتحدة"، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla أيضًا أنه كلما التقى بمسؤولين في الحكومة الصينية كانوا دائمًا قلقين بشأن سعادة الناس.

وقال ماسك عن كيفية تعامل المسئولين الصينيين معه أنهم يفكرون أولا "هل سيكون الناس سعداء بشيء ما؟، هل سيخدم هذا حقًا مصلحة الشعب؟، وتعمق ماسك أيضًا في الوضع الجيوسياسي في الصين وقال إنه "مثير للسخرية إلى حد ما، ولكن على الرغم من أن لديك نوعًا من نظام الحزب الواحد، إلا أنهم في الواقع يهتمون كثيرًا برفاهية الناس".

وأضاف أنه على عكس التصور العام، فإن الصينيين حساسون، وقال: "في الواقع، ربما يكونون أكثر حساسية تجاه الرأي العام مما أراه في الولايات المتحدة".

وفي الماضي أيضًا، تحدث ماسك بتوهج عن الصين، في مقابلة سابقة مع بودكاست ، سُئل ماسك عن استراتيجية الصين والمركبات الكهربائية، وأجاب ماسك: "الصين تهز في رأيي، الطاقة في الصين عظيمة، الناس هناك - مثل الكثير من الأشخاص الأذكياء الذين يعملون بجد ".

وكان عام 2020 مثيرًا للإعجاب بالنسبة لماسك وانتهى به الأمر باعتباره ثاني أغنى رجل في العالم، فمع نمو القيمة السوقية لـ Tesla بسرعة ، نمت ثروة Musk المقدرة بشكل مباشر.