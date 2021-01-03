شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد سيارة تسلا "موديل S" محدثة على الطريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتغير تصميم سيارة Model S من Tesla كثيرًا منذ إطلاقه لأول مرة فى عام 2016، ولكن يبدو أنه مهيأ لتحديث جديد حصلت عليه السيارات مؤخرا، فوفقا لموقع Electrek الأمريكى، تم رصد ما يبدو أنه تحديث لسيارة Model S تتجول حول مدينة بالو ألتو الأمريكى، وللوهلة الأولى، إنها سيارة ذات تصميم أكثر عدوانية مع جسم أعرض مع رفرف أكثر وضوحًا وأجناب أوسع، وقد بدت السيارة وكأنها تحتوي على عجلات وأضواء ومشتت خلفي محدث.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فليس من المؤكد ما إذا كانت هناك أية تغييرات داخلية، حيث تأمل Tesla في تقديم طراز S Plaid الأقوى والأطول مدى في أواخر عام 2021 ، لكن السيارة التي تراها هنا ليست بالضرورة نموذجًا أوليًا لتلك السيارة - فقد تكون عبارة عن تعديل يصل بشكل مستقل عن المراجعات الأكبر حجمًا.

وتتمتع Tesla بتاريخ من تصميم الفصل والتغيرات التكنولوجية (وصلت الأجهزة ذاتية القيادة بعد نصف عام تقريبًا من تحديث أبريل 2016 ، على سبيل المثال)، فيما يشير غياب التمويه والمحاولات الأخرى لإخفاء التصميم إلى أنك قد لا تضطر إلى الانتظار طويلاً إذا كان هذا يدل على تصميم جديد.

ويمكن أن يكون تغييرًا مهمًا حتى لو لم يكن هناك العديد من التغييرات الوظيفية، حيث تواجه Tesla عددًا من التحديات في المستقبل إذا كانت ستتجاوز إنتاجها البالغ 500000 سيارة في عام 2020 ، وهذا يشمل تجديد مبيعات السيارات الكهربائية المتطورة مثل الطراز S. على الرغم من أن S لا تبيع بأعداد كبيرة ، فهي الحالية للشركة.