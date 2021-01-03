تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق جيل جديد من أجهزة MATEBOOK قريباً

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط هواوي لإطلاق جيل جديد من أجهزة MATEBOOK من الفئة المميزة بحجم 13 و14 إنش.
تواجه شركة هواوي الكثير من التحديات للإستمرار في المنافسة في سوق الهاتف مع الحظر والقيود الأمريكية، لذا وفقاً لأحدث التقارير تتجه العملاق الصيني للتركيز بشكل أكبر على سوق أجهزة الحاسب خلال الفترة القادمة.
ويؤكد التقرير على أن شركة هواوي تخطط لإطلاق اثنان من هواتف MATEBOOK بحجم 13 و14 إنش، كما يشير التقرير إلى أن شركة هواوي ستقدم ترقية للجيل 11 من أنوية MX 450، كما تعمل شركة هواوي على تطوير متجر التطبيقات المخصص لأجهزة الحاسب.
ولقد أطلقت هواوي متجر التطبيقات المخصص لأجهزة الحاسب خلال الشهر الماضي، حيث جاء المتجر بعدد 5 من الأقسام الرئيسية التي تشمل الإستكشاف، و“Office”، والتصنيفات، والإعدادات وإداراة متجر التطبيقات.
كما يأتي المتجر بعدد من الأقسام الفرعية التي تشمل “قسم التطبيقات الهامة للتثبيت”، و”أحدث التطبيقات لهذا الأسبوع”، والتطبيق المختار والمفضل شهرياً، ومحتوى الفيديو الترفيهي من بين أقسام أخرى.
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