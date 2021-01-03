- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف جديد من nubia في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 888، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف هو Red Magic 6.
أكدت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية على خططها لإطلاق إصدارات مميزة تضم معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888، أيضاً أكدت nubia في تصريحات سابقة على خططها لإطلاق سلسلة هواتف Z هذا العام برقاقة كوالكوم، ولقد رصد أول هاتف للشركة في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم NX669J.
أيضاً يظهر هاتف nubia في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.
وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذي يظهر في Geekbench بنموذج رقم NX669J هو إصدار الشركة القادم من الهواتف المخصصة للألعاب Red Magic 6.
ولقد ظهر الهاتف في إعلان تشويقي خلال الشهر الماضي بغطاء خلفي مميز بتصميم إلكتروني، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار خلال الأيام المقبلة.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: رصد هاتف nubia في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 888 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.