تكنولوجيا: رصد هاتف nubia في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف جديد من nubia في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 888، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف هو Red Magic 6.

أكدت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية على خططها لإطلاق إصدارات مميزة تضم معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888، أيضاً أكدت nubia في تصريحات سابقة على خططها لإطلاق سلسلة هواتف Z هذا العام برقاقة كوالكوم، ولقد رصد أول هاتف للشركة في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم NX669J.

أيضاً يظهر هاتف nubia في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذي يظهر في Geekbench بنموذج رقم NX669J هو إصدار الشركة القادم من الهواتف المخصصة للألعاب Red Magic 6.

ولقد ظهر الهاتف في إعلان تشويقي خلال الشهر الماضي بغطاء خلفي مميز بتصميم إلكتروني، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار خلال الأيام المقبلة.

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