شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2 مليار دولار عائدات لعبة Grand Theft Auto IV.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف Franceska Bucci وهي منتجة سابقة في شركة Rockstar Games المطورة للعبة الشهيرة Grand Theft Auto أن الجزء الرابع من اللعبة Grand Theft Auto IV حقق أكثر من 2 مليار دولار عائدات، حيث تُظهر البيانات الحالية أن GTA IV تمكنت من بيع 28 مليون نسخة منذ عام 2008، وهي أرقام ضخمة مقارنة بمعظم الألعاب، إلا أن الجزء الخامس من اللعبة Grand Theft Auto V لم يترك فرصة لأي جزء سابق من السلسلة للتباهي بمبيعاته.

وبحسب موقع Gamespot الأمريكى، فقد باعت GTA V حتى الآن 135 مليون نسخة منذ عام 2013، حيث تتمتع GTA V بميزة إضافية تتمثل في إطلاقها عبر جيلين من الأجهزة، كما أنها تستعد لإعادة الإصدار على PS5 وXbox Series X / S أيضًا، كما أن إيرادات GTA V أعلى بشكل ملحوظ بفضل GTA Online.

وفي عام 2019 وحده، حققت GTA V وGTA Online أكثر من 500 مليون دولار، أو ما يقرب من 1/4 من إجمالي أرباح GTA IV مدى الحياة، كذلك تمكنت GTA Online من تحقيق أرباح بقيمة مليار دولار في عام 2017 فقط من خلال أنظمة المشتريات مقابل أموال حقيقية.