شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعلن ارتفاع مبيعاتها عن المتوقع فى 2020.. وايلون ماسك: فاخور بالإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تسلا عن تسليمات أفضل للسيارات لعام 2020 ، مدفوعة بالارتفاع المطرد في اعتماد السيارات الكهربائية ، لكنها أخطأت بصعوبة هدفها الطموح لعام كامل خلال عام صعب بالنسبة لصناعة السيارات العالمية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وسلمت الشركة 499،550 مركبة خلال عام 2020 ، أعلى من تقديرات وول ستريت البالغة 481،261 مركبة .

وغرد الرئيس التنفيذي ايلون ماسك بأنه "فخور بفريق تسلا لتحقيق هذا الإنجاز الكبير."

وقال: "في بداية تسلا، اعتقدت أن لدينا (بتفاؤل) فرصة بنسبة 10% للبقاء على قيد الحياة على الإطلاق".

ومن جهة أخرى تدفقت التهاني على موقع تويتر من المؤيدين والمستثمرين المتفائلين، مشيدين بصانع السيارات الكهربائية في عامها الرائع، والذي تحدى اتجاهات صناعة السيارات الأوسع نطاقاً من تراجع المبيعات، والخسائر الفصلية، واضطرابات سلسلة التوريد العالمية.

وارتفع سعر سهم Tesla بأكثر من 700% خلال العام الماضي، وسجلت الشركة خمسة أرباح فصلية متتالية وفي ديسمبر تم إدراجها في مؤشر S&P 500.