تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Moto G Stylus 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف موتورولا القادم Moto G Stylus 2021 الذي يأتي بقلم Stylus وإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر في ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

أوضحت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Moto G Stylus 2021 الذي يأتي بشاشة كبيرة بحجم 6.8 إنش، بقياسات 169.6 في 73.7 في 8.8 مم، وهو حجم أطول وأكثر سماكة من هاتف سامسونج Galaxy Note20 Ultra.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Moto G Stylus 2021 بتكوينات من الفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف رقاقة Snapdragon 675 وفقاً للتوقعات، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما تتميز شاشة الهاتف بجودة عرض FHD بلس، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأيضاً macro، بينما تشير التسريبات الجديدة إلى أن مستشعر macro سيأتي بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يتضمن الهاتف جزء لتخزين قلم Stylus مع مدخل للسماعات 3.5مم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان المرتقب من موتورلا.

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