شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمير الوليد بن خالد بن طلال تريند على جوجل بعد تحريك يده عقب غيبوبة 15 سنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر اسم الأمير الوليد بن خالد بن طلال، أو الأمير النائم، تريند على موقع السيرش العالمي جوجل، بعد انتشار مقطع فيديو له على السوشيال ميديا، وهو يحرك يده، وذلك استجابة لتوجيهات طبيبه الخاص.

ويظهر فى مقطع الفيديو، التي نشرته صفحة "أنباء السعودية" على "تويتر"، "الأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب"، وذلك بعد غيبوبة دامت 15 عاما، ولم يظهر الفيديو الذى تم تداوله أى تاريخ لوقت التقاطه. من هو الأمير الوليد بن خالد بن طلال؟ هو الأمير السعودى الوليد بن خالد بن طلال، ويطلق عليه الإعلام لقب "الأمير النائم"، لأنه يعيش في غيبوبة منذ 15 سنة، دخل فيها الأمير بعد حادث وقع له في 2005، لكنه وفقا للفيديو بدأ في الاستجابة لتوجيهات الطبيب بتحريك يديه. ليست المرة الأولى ليست المرة الأولى وهذه ليست المرة الأولى التى يحرك فيها الأمير الوليد بن خالد بن طلال، أعضاء من جسده، فسبق ونشرت الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير الوليد بن خالد بن طلال، الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو لتحريك "الأمير النائم" رأسه من اتجاه إلى آخر. وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث في 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية حول "الأمير النائم"، وحاول وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني إيقاف النزيف من رأسه لكن الغيبوبة استمرت. والد الأمير النائم والد الأمير النائم الأمير خالد بن طلال والد الأمير النائم يصر على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في الشفاء، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. واستطرد: من حفظه كل هذه السنوات قادر على شفائه".

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