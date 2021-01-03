شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن تفاصيل خطة استرداد معزز صاروخ Super Heavy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك عن خططه الطموحة، حيث قال إن معزز Super Heavy لن يهبط على الأرض، ولكن سيتم التقاطه عند عودته إلى الأرض، وشارك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX على تويتر، أن الداعم الثقيل ، الذي لا يزال قيد التطوير، سيتم استرداده بواسطة ذراع برج الإطلاق المستخدم لتثبيت المركبة أثناء الاستعدادات قبل الإقلاع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الطريقة المقترحة ستعيد على الفور وضع الداعم على منصة الإطلاق، مما يسمح لها بالتحليق مرة أخرى في أقل من ساعة.

وتعمل شركة SpaceX على صاروخ Super Heavy في منشأة الاختبار التابعة لها في بوكا تشيكا بتكساس، لكنها من المقرر أن تجري المزيد من الرحلات التجريبية لنماذج المركبة الفضائية التي لا تحتوي على الداعم الضخم.

وتتكون Starship من اثنين، الداعم Super Heavy ومركبة الصواريخ التي صممها ماسك لنقل ما يصل إلى 100 شخص إلى المريخ في وقت واحد.

الآن بعد أن أطلقت SpaceX ثلاثة نماذج أولية لـ Starship في الهواء، يبدو أن الشركة بدأت في وضع خطط لكيفية عمل العملية عند إضافة المعزز.

ستكون خطة ماسك الطموحة وسيلة لخفض التكاليف والكتلة عن طريق إزالة الحاجة إلى أن يكون للداعم أرجل للهبوط.

ومع ذلك، إذا كان الرئيس التنفيذي يريد أن يصل إلى هدفه عن طريق إرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2025، فتحتاج Super Heavy إلى إطلاق عدة سفن في يوم واحد، لذلك هذا الخيار لالتقاط الداعم أمر مهم لعامل السرعة، فعندما يمسك ذراع البرج بالداعم، يتم إعادته على الفور إلى وضع الاستعداد، مما يسمح له بالإقلاع مرة أخرى سريعا.