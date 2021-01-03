“شاومي” تعتزم إصدار هاتف ذكي بشاشة محيطية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 08:44 صباحاً - منذ 46 دقيقة

من المتوقع أن تقدم شاومي الصينية – التي تنظر إلى مستقبل الهواتف الذكية بعيون ”مختلفة“- ما مجموعه 3 طرازات من الأجهزة القابلة للطي، كل منها يأتي بتصميم مختلف.

وكان العملاق الصيني قد أعلن عن تطويره جهازا ثوريا يسمى Mi Mix Alpha، بشاشة منحنية ملفوفة بالكامل و- حرفيًا- بـ 365 درجة، مع عرضه للبيع بكميات محدودة، لكن هذا لم يحدث.

في غضون ذلك، نشرت بوابة Letsgodigital تصورا لبراءة اختراع جديدة من شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية، تم إيداعه في CNIPA (الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية).

وتكشف براءة الاختراع عن نوع جديد وغير عادي من الهواتف الذكية، بعد أن تم الكشف عن تصميم مماثل به كاميرات منبثقة قبل أيام قليلة.

وتشير إلى طرازين بـ“شاشة محيطية“ تحيط بغلاف الجهاز بنسبة مائة بالمائة تقريبًا، وتوضح الصور مدى تشابه الطرازين، لكن تظهر الاختلافات فقط بينهما في ترتيب الكاميرات.

وعند الحديث عن التصميم الأول، نجد شاشته تلتف من أعلى إلى أسفل، كما يتميز بإطار أفقي يضم إعداد كاميرا رباعيا وفلاش ليد مزدوجا، وما يُفهم أنه ميكروفون.

وأهم ما يميز هذا التصميم أنه أقل نحافة من هاتف MIX Alpha وبيضاوي الشكل.

من ناحية أخرى، يتميز التصميم الثاني بشكل دائري، أيضًا يتضمن إعداد كاميرا ثلاثيا، ولا يوجد فلاش ليد أو ميكروفون، ومن المثير للاهتمام عدم وجود أزرار في الهاتف، بما في ذلك زر الطاقة.