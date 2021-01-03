شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية حذف تعليقات يوتيوب من سطح المكتب والهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يكون قسم التعليقات على يوتيوب للعامة مثل الفيديو الفعلي الذي يعلق عليه الأشخاص، وتمنحك تعليقات يوتيوب الفرصة لمشاركة فكرة أو ذكرى أو مناقشة موضوع أو شجب رأي أو دعم موقف شخص آخر، ويمكن أن تكون أقسام التعليقات على يوتيوب موطنًا للحكايات المرحة أو اللاذعة، ولكن الأمر الجيد أنه إذا تركت تعليقًا على يوتيوب في مرة وبعدها ترددت وأردت إزالته، فيمكنك دائمًا حذفه.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، لا تستغرق إزالة تعليقات يوتيوب سوى بضع ثوانٍ سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو على الهاتف المحمول.

كيفية حذف تعليقات يوتيوب مباشرة من التعليق.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب يوتيوب الخاص بك وانتقل إلى الفيديو مع التعليق الذي تريد حذفه.

2. اضغط فوق النقاط الثلاث الرأسية على يمين تعليقك.

3. اضغط على "حذف".

4. سيظهر مربع نص مكتوب عليه "تم حذف التعليق"، لتأكيد حذف تعليقك.

كيفية حذف تعليقات يوتيوب من سجل التعليقات في حسابك:

1. سجّل الدخول إلى صفحة سجل التعليقات في حسابك على يوتيوب، ستحتاج إلى تسجيل الدخول للوصول إلى هذه الصفحة.

2. في صفحة "محفوظات التعليقات"، بجانب التعليق الذي تريد حذفه، حدد رمز "المزيد"، يبدو وكأنه ثلاث نقاط عمودية.

3. اضغط فوق "حذف" لإزالة التعليق، أو "تفاصيل" إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول التعليق.