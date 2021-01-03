شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 50 % من مستخدمى الهواتف المحمولة الهنود يعيدون شحن رصيد الموبايل أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت نسبة عمليات إعادة شحن رصيد الهواتف المحمولة أونلاين في الهند 50 ٪ لأول مرة في عام 2020 حيث أدى الوباء إلى تقليل حركة الناس إلى الحد الأدنى كما حلت المعاملات عبر الإنترنت بدلاً من ذلك، وهو اتجاه قال الخبراء إنه قد يستمر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع TOI الهندى، كشف أحد المسؤولين في إحدى شركات المحمول المحلية، عن ارتفاع حصة عمليات إعادة الشحن عبر الإنترنت إلى 50٪ في ربع ديسمبر من 35٪ في ربع مارس، بعد أن لامست 60٪ أثناء الإغلاق في الربع المنتهي في يونيو، وفقًا لمسؤول تنفيذي كبير في الشركة.

وقال مسؤول في شركة أخرى، إن نصف إيرادات إعادة الشحن لعام 2020 بالكامل جاءت من القناة الرقمية لأول مرة، فيما قالت شركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك Google Pay وPhonePe وبوابة الدفع CC Avenue والشركات الناشئة مثل Niyo وSpice Money، إن هناك زيادة بنسبة 55-75 ٪ في معاملات إعادة شحن الهاتف المحمول.

وقال متحدث باسم PhonePe لـ ET: "لقد شهدنا نموًا بنسبة 55٪ تقريبًا في معاملات إعادة الشحن على أساس سنوي (ديسمبر 2019 مقابل ديسمبر 2020)"، وأضاف "لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في فئة إعادة الشحن منذ أن دخلت البلاد في حالة إغلاق واستمر الارتفاع بعد الإغلاق أيضًا، مما يشير إلى تغيير دائم في العادات مع استمرار الكثير من الأشخاص الآن في إعادة الشحن عبر الإنترنت".

ووفقًا لـ Google Pay، دفع الوباء العديد من المستخدمين لأول مرة إلى التفكير في المدفوعات الرقمية للمعاملات المتكررة مثل إعادة شحن الهاتف المحمول ودفع الفواتير، وقال متحدث باسم جوجل:"ارتفعت عمليات البحث عبر الإنترنت مثل" كيفية الدفع عبر الإنترنت "و" UPI "بنسبة تزيد عن 30٪ و" كيفية دفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت "بنسبة 180٪ وشهدنا ارتفاعًا كبيرًا في حالات الاستخدام هذه على Google Pay، مما يؤكد هذا الاتجاه ".

وقالت Spice Money إن هناك نموًا بنسبة 100٪ في معاملات إعادة الشحن والقيمة من المناطق الريفية وشبه الحضرية، والتي تساهم بنحو 80٪ من إجمالي معاملات إعادة الشحن من حيث القيمة، بين أبريل وديسمبر 2020، شهدنا مضاعفة مساهمة عائدات الأسواق الريفية من عمليات إعادة شحن الهاتف المحمول الرقمية مقارنة بأوقات ما قبل الإغلاق.