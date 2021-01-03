شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 نصائح من جوجل للبقاء بصحة جيدة فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية كل عام جديد يتخذ الكثيرون قرارات حماسية مختلفة، ولعل أحد أكثرها شيوعًا هو ممارسة الرياضة أو الانضمام إلى صالة رياضية أو بشكل عام الحفاظ على لياقتك وصحتك، ومع وضع ذلك في الاعتبار، وبحسب موقع TOI الهندى، فقد شاركت جوجل بعض النصائح للمستخدمين وهي:

البقاء متحمسًا:

قال كابيل باراخ، المسؤول الطبي في Google Fit في منشور على المدونة:"بدء روتين جديد شيء، لكن الالتزام به شيء آخر تمامًا"، حيث تقول جوجل أنه من أجل البقاء متحمسين، ينبغي عليك "الالتزام بعادة صحية جديدة وهي جعلها اجتماعية وممتعة"، وقال باراخ في المدونة إن مشاركة التدريبات الخاصة بك مع الأصدقاء والعائلة يساعد في جعلك مسؤولاً عن أهدافك، حيث تتمتع Apple Watch بميزة مشاركة أهداف التمرين والأهداف التي تم تحقيقها وكذلك تطبيق Google Fit.

استثمر في الراحة:

احصل على قسط كافٍ من الراحة، حيث قال باراخ:"إذا لم تكن مرتاحًا جيدًا، فمن الصعب أن تفعل أي شيء آخر"، ويعد الحصول على قسط كافٍ من النوم جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحتك، وفقًا لـ جوجل، فهناك عدد من تطبيقات تتبع النوم حولك والتي يمكن أن تساعدك في تتبع عادات نومك.

وتحتوي ساعات Apple وSamsung الذكية على مدمجة حيث يمكن لـ جوجل Fit الاتصال بتطبيقات النوم لمراقبة بيانات النوم.

جعل كل خطوة مهمة:

كثير من الناس لديهم نفور من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لعدة أسباب، وهذا هو السبب في أن جوجل تقول إن المشي السريع هو خيار جيد، أو أي شكل آخر من أشكال التمارين التي يمكن استخدامها لتتبع النشاط من خلال سوار اللياقة البدنية أو الساعات الذكية، حيث تمتلك Apple "الحلقات الثلاث" المميزة، بينما تمنحك جوجل "نقاط القلب" لمتابعة مدى جودة أدائك في محاولة للحفاظ على لياقتك.

قم بقياس تلك السعرات الحرارية والخطوات

توصي جمعية القلب الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيًا لتحسين فرصك في الحصول على نوم أفضل والحصول على مزيد من الطاقة، بالإضافة إلى تقليل مخاطر إصابتك السكري وأمراض القلب، حسب جوجل، وهذا هو المكان الذي يكون فيه الحفاظ على المسار من خلال "حلقات" Apple أو Heart Points من جوجل مفيدًا.