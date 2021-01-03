شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أمازون" تستحوذ على "وندرى" وتستعد لمنافسة "سبوتيفاى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "أمازون" الأمريكية، عن استحواذها على شركة "وندري" التي تعد أحد أكبر شبكات البث الصوتي على الإنترنت ، في صفقة لم يكشف عن قيمتها بعد، ومن المقرر أن تصبح "وندري" من الناحية الفنية جزءًا من خدمة "أمازون ميوزيك"، التي أطلقت دعم خدمات البودكاست في سبتمبر من هذا العام، مما يضعها في منافسة مباشرة مع خدمة "سبوتيفاي" الشهيرة للبث الصوتي عبر الإنترنت.
وبحسب موقع TOI الهندى، قالت الشركة في أحدث تدوينة لها على المدونة: "التجربة الجديدة أكثر شخصية وبديهية مع ملفات تعريف المستخدمين، واكتشاف المحتوى المحسن، والتنقل الصوتي من Alexa "، وبالنسبة للمعلنين، ستساعد ميزات الاكتشاف الجديدة في زيادة التفاعل وظهور المحتوى مع الحفاظ على تناسق أنواع مواضع الإعلانات لدينا".
وستستمر التجربة في الظهور عبر إصدارات Fire TV وFire TV Edition في عام 2021، ووفقًا لـ eMarketer ، يوجد الآن أكثر من 31.2 مليون أسرة أمريكية توقفت عن استخدام التلفزيون الكابلي، بزيادة قدرها 27٪ على أساس سنوي، وقالت أمازون: "من المتوقع أن يرتفع هذا إلى 46.6 مليون بحلول عام 2024".
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