تسلا تفاجئ مستخدميها.. أكبر محطة شحن للسيارات الكهربائية في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 5 ساعات

مع بداية العام الجديد، فاجأت عملاق السيارات الكهربائية “تسلا” مستخدميها بالإعلان عن تسجيلها رقما قياسيا بافتتاح محطة “سوبر تشارجر” بها 72 نقطة شحن في شنغهاي بالصين.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياستها لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية، حيث لا يجوز أن يضطر مالكو السيارات الكهربائية للوقوف في الطوابير لشحن سياراتهم، أو البحث عن محطات الشحن.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت “تسلا” أنها ركبت 20000 شاحن في جميع أنحاء العالم، في إطار سياستها لخلق البنية التحتية اللازمة لاستخدام السيارات الكهربائية التي تعكف على تصنيعها وتطويرها.

و“تيسلا“ شركة تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية، وقد حازت الشركة أرباحًا بعد 10 سنوات في الربع الأول العام 2013.

وفي 1 يوليو 2020، وصلت ”تسلا“ إلى القيمة السوقية 206.5 مليار دولار، متجاوزة تويوتا، وأصبحت بذلك شركة السيارات الأكثر قيمة بالعالم.