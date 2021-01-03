تكنولوجيا: سامسونج تستخدم الذكاء الإصطناعي لتطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه بعض الشركات المطورة للهواتف الذكية للعمل على تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط سامسونج لتطوير هذه التقنية بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي.

تخطط العملاق الكوري لإستعراض ما توصلت إليه في تطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في الهواتف الذكية خلال حدث 2021 electronic imaging الذي يعقد من 18 إلى 28 من شهر يناير الجاري، حيث توضح سامسونج خلال المؤتمر كيفية معالجة العقبات التي تواجه هذه التقنية حتى الآن.



قدمت شركة ZTE للأسواق خلال العام الماضي أول إصدار من الهواتف الذكية المميزة بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة والذي انطلق بعنوان Axonn 20 5G، إلا أن هذا الإصدار يواجهة مشكلة في جودة التصوير حتى الآن نظراً لبعض العقبات التي تواجه هذه التقنية.

ولقد أوضحت سامسونج في تصريحات أصدرتها مؤخراً، أن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة مازالت غير مجهزة بشكل كامل حتى الآن، إلا أن فكرة هذه التقنية تجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين في ترقب للتعرف على رؤية عمالقة تصنيع الهاتف في تطوير هذه التقنية.

وتستعد شركة سامسونج بشكل خاص لعرض رؤيتها في معالجة العقبات التي واجهت هذه التقنية حتى الآن عبر مؤتمر “2021 electronic imaging”، حيث تستعرض سامسونج خلال الفعاليات كيفية توظيف تقنية الذكاء الإصطناعي لمعالحة مشاكل هذه التقنية.

أيضاً من المقرر أن تعمل تقنية سامسونج على تعويض الإنحراف عند إستعادة صور الكاميرة على الشاشة، على أن ترتكز هذه العملية على تقنية الذكاء الإصطناعي وQuad Bayer، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم التقنية للمرة الأولى في سلسلة Galaxy Note 21.

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