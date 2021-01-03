تكنولوجيا: ابل تحدد إختيارها النهائي لاثنان من التصاميم لهواتف الأيفون القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التقارير التي نشرت عبر Money UDN على أن شركة ابل قد حددت الإختيار النهائي لاثنان من التصاميم في هواتف الأيفون القابلة للطي.

تستعد شركة ابل للمنافسة قريباً في سوق الهواتف القابلة للطي بالإصدارات الأولى من هواتف الأيفون، ولقد توصلت الشركة للتصميم النهائي لهاتف الأيفون القابل للطي، حيث أوضحت التصميم في اثنان من النماذج التي طورت من ابل.

ولقد قامت Foxconn التي تتولى عملية التصنيع بوضع التصاميم المختلفة في مرحلة مراقبة الجودة، حيث تعمل الشركة على إختبار الغلاف الخارجي والشاشات في منشأة Foxconn الصناعية للتأكيد على متانة وجودة التصنيع والتصميم لنماذج هواتف الأيفون القابلة للطي، حيث إستطاع نموذجي ابل تخطي إختبارات المتانة قبل إختبار التصميم النهائي للهواتف.

ويأتي التصميم الأول في هواتف الأيفون القابلة للطي بملامح تصميم هاتف Motorola Razr الصدفي، بينما يأتي الإصدار الثاني بتصميم يحاكي Galaxy Z Flip.

أيضاً من المقرر أن يتحول الإصدار الثاني لجهاز آيباد عند تمديد الشاشة، على أن تحدد ابل خلال الفترة القادمة الجوانب الإيجابية والسلبية للتصاميم المختلفة من الهواتف القابلة للطي قبل بدء الإنتاج.

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