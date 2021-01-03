شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطات مترو أنفاق مدينة نيويورك تدعم خدمات الدفع بدون تلامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت شركة MTA في نيويورك طرح خدمة الدفع بدون تلامس عبر جميع محطات مترو الأنفاق وخطوط الحافلات في جميع الأحياء مؤخرا، حيث يتيح نظام OMNY (One Metro New York) للركاب إمكانية الضغط على الأسعار ودفعها باستخدام الهواتف الذكية والساعات الذكية وبطاقات الائتمان والخصم بدون لمس الماكينة بشكل لاسلكي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد قدمت MTA لأول مرة المدفوعات غير التلامسية في مايو الماضي، ولكن استغرق الأمر أكثر من عام ونصف حتى تشق التكنولوجيا طريقها عبر نظام النقل في نيويورك، وفي ذلك الوقت، شهدت MTA أكثر من 35 مليون نقرة باستخدام OMNY، حسبما قال المدير التنفيذي لشركة MTA Al Putre مؤخرا.

وقال الموقع إن الهدف التالي هو إحضار OMNY إلى خطوط السكك الحديدية في نيويورك، وتقديم بطاقات OMNY بدون تلامس، بما في ذلك بطاقات الأسعار المخفضة، لجعل ميزة OMNY على قدم المساواة مع عروض MetroCard الحالية، وفي الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، لا يزال لدى الدراجين خيار استخدام بطاقات MetroCard’s الخاصة بهم، ولكن لن يكون هذا هو الحال دائمًا، وتخطط MTA لاستبدال MetroCards بالكامل بـ OMNY في عام 2023.