رياضية وأطفال وأفلام وعامة.. الترددات الجديدة للقنوات الفضائية 2021 وكيفية ضبطها على الرسيفر

إعداد: ضياء السقا
أعلنت بعض القنوات الفضائية عن تغيير تردداتها على القمر المصري نايل سات، اعتبارا من بداية العام الجديد 2012.
يأتي ذلك ضمن خطة تطوير وتحديث القنوات التي تُبث عبر النايل سات.
وفيما يلي الترددات الجديدة لعدد من القنوات:
أولا مجموعة القنوات العامة
تردد قنوات دي ام سي dmc
القمر الصناعي : نايل سات.
التردد 11449
الاستقطاب : أفقي h
معدل الترميز:27500.
معامل التصحيح :6/5
تردد قنوات cbc العامة
القمر الصناعي : النايل سات
التردد : 11785
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
الاستقطاب : عموديv
تردد قناة cbc +2
معدل الترميز: 27500
والتردد: 11488
القمر الصناعي: Nilesat
ومعامل تصحيح الخطأ: 34
الاستقطاب: H افقي.
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2
تردد قناة سي بي سي سفرا
معدل الترميز: 27500
التردد: 11390
القمر الصناعي: nilesat
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
تردد قناة cbc extra الإخبارية
القمر الصناعي: Nile sat
التردد: 11390
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
تردد قنوات النهار
11785 رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500
تردد قناة الحياة
القمر الصناعي : النايل سات
التردد : 12206
معامل الترميز : 27500
الاستقطاب : رأسي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة : hd
تردد قنوات أون
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 10853
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قنوات صدى البلد
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 11823
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قنوات القاهرة والناس
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 12015
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قناة مصر الأولى:
التردد: 12054
الاستقطاب: عمودي V
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 5/6
قناة نايل دراما:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11843
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
قناة نايل لايف
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11843
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
ثانيا قنوات الرياضة:
قناة النادي الأهلي
القمر الصناعي : النايل سات
التردد : 11747
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
قناة أون تايم سبورت
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 10853
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
ثالثا قنوات الأطفال
قناة مودي كيدز
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 11603
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قناة ميكي كيدز
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 11526
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قناة كوكي كيدز
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 11061
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
رابعا قنوات الأفلام
قناة سيما
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 12304
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قناة روتانا سينما
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 11296
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قناة اليوم سيما
القمر الصناعي: النايل سات
التردد : 12604
الإستقطاب : أفقي h
معامل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قناة نايل سينما
القمر الصناعي: نايل سات
التردد 11843
الاستقطاب: رأسي
معدل ترميز:27500
معامل تصحيح الخطأ 5\6
طريقة ضبط الترددات الجديدة على الرسيفر
عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر:
اضغط على زر Menu أو القائمة.
ثم اختر خيارات أو Options.
اختار تثبيت أو Installation.
اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.
اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
ادخل التردد
اختر رأسي V أو أفقي H.
اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.
انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضية وأطفال وأفلام وعامة.. الترددات الجديدة للقنوات الفضائية 2021 وكيفية ضبطها على الرسيفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.