رياضية وأطفال وأفلام وعامة.. الترددات الجديدة للقنوات الفضائية 2021 وكيفية ضبطها على الرسيفر

إعداد: ضياء السقا

أعلنت بعض القنوات الفضائية عن تغيير تردداتها على القمر المصري نايل سات، اعتبارا من بداية العام الجديد 2012.

يأتي ذلك ضمن خطة تطوير وتحديث القنوات التي تُبث عبر النايل سات.

وفيما يلي الترددات الجديدة لعدد من القنوات:

أولا مجموعة القنوات العامة

تردد قنوات دي ام سي dmc

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد 11449

الاستقطاب : أفقي h

معدل الترميز:27500.

معامل التصحيح :6/5

تردد قنوات cbc العامة

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 11785

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الاستقطاب : عموديv

تردد قناة cbc +2

معدل الترميز: 27500

والتردد: 11488

القمر الصناعي: Nilesat

ومعامل تصحيح الخطأ: 34

الاستقطاب: H افقي.

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2

تردد قناة سي بي سي سفرا

معدل الترميز: 27500

التردد: 11390

القمر الصناعي: nilesat

الاستقطاب: H افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة cbc extra الإخبارية

القمر الصناعي: Nile sat

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قنوات النهار

11785 رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500

تردد قناة الحياة

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12206

معامل الترميز : 27500

الاستقطاب : رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة : hd

تردد قنوات أون

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 10853

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قنوات صدى البلد

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 11823

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قنوات القاهرة والناس

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 12015

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قناة مصر الأولى:

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

قناة نايل دراما:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11843

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة نايل لايف

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11843

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

ثانيا قنوات الرياضة:

قناة النادي الأهلي

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 11747

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 10853

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

ثالثا قنوات الأطفال

قناة مودي كيدز

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 11603

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قناة ميكي كيدز

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 11526

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قناة كوكي كيدز

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 11061

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

رابعا قنوات الأفلام

قناة سيما

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 12304

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قناة روتانا سينما

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 11296

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قناة اليوم سيما

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 12604

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قناة نايل سينما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11843

الاستقطاب: رأسي

معدل ترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ 5\6

طريقة ضبط الترددات الجديدة على الرسيفر

عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر:

اضغط على زر Menu أو القائمة.

ثم اختر خيارات أو Options.

اختار تثبيت أو Installation.

اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

ادخل التردد

اختر رأسي V أو أفقي H.

اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.