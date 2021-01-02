شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنجح Apple watch فى المنافسة ببرامج التمارين الرياضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الطرق لبدء اللياقة البدنية في العام الجديد، ولكن عام 2020 ساهم في دفع برامج التمرين في المنزل بسبب كوفيد 19، حيث تواجد الناس أغلب الوقت في منازلهم، كما كانت شركات مثل Peloton و Daily Burn تقدم مقاطع فيديو تمارين مباشرة وعند الطلب للهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية لبعض الوقت.

وأدت قيود الحجر الصحي إلى اختيار العديد من الأشخاص لخدمات مثل هذه في محاولة للبقاء نشطين في المنزل.

وقبل أسابيع قليلة فقط ، انضمت Apple إلى هذه المساحة المتزايدة باستمرار مع Fitness + ، وهو برنامج تمرين جديد في المنزل يتطلب استخدام Apple Watch.

ووصلت Fitness + متأخرة قليلاً بهذا الشأن وسط منافسة شديدة، حيث تهيمن Peloton على مساحة ركوب الدراجات في المنزل وتواصل إضافة التدريبات غير المتعلقة بالدراجات إلى مجموعتها، كما يحتوي موقع Daily Burn على أكثر من عشر سنوات من مقاطع الفيديو للتمارين الرياضية التي تغطي جميع مستويات اللياقة البدنية ، وتستهدف خدمات مثل Glo Yoga المهتمين بصقل مهارات تمارين معينة.

وتتمتع Fitness + بميزة في تكاملها مع Apple Watch ، لكن هذا لا يعني أن جميع مستخدمي Apple Watch سوف يتدفقون (ويلتزمون) بالخدمة عندما يكون هناك العشرات من الخيارات الأخرى للاختيار من بينها. لقد أمضيت بعض الوقت مع Fitness + بالإضافة إلى عدد قليل من خدمات التمرين في المنزل المتنافسة لمعرفة كيف تتراكم أحدث خدمة من Apple مقابل البقية.