تلفاز أمازون الأول متاح حاليًا في الهند فقط

دبي - يزن راشد - أطلقت أمازون أجهزة تلفاز Fire TV Edition الأولى التي تحمل علامة أمازون التجارية باستخدام علامتها التجارية الخاصة AmazonBasics في الهند.

وأصدرت الشركة طرازين بقياس 55 إنش و 50 إنش بسعر 480 دولار و 410 دولار على التوالي تحت علامتها التجارية AmazonBasics في الهند.

كلا الحجمين عبارة عن تلفزيونات 4K UHD مع دعم تنسيقات النطاق الديناميكي العالي Dolby Vision و HDR10 و HLG، بالإضافة إلى صوت Dolby Atmos.

وتعد AmazonBasics إحدى العلامات التجارية الخاصة بالمنزل من شركة أمازون، التي تستخدمها لبيع مجموعة متنوعة ضخمة من المنتجات، على غرار العلامة التجارية Kirkland التابعة لشركة Costco وعلامة Great Value التابعة لشركة وول مارت.

وبالنظر إلى أن أمازون أصدرت ميكروويف AmazonBasics منذ عامين بدعم من أليكسا، فليس من المستغرب أنها تفعل شيئًا مشابهًا مع أجهزة التلفاز ونظام التشغيل Fire TV.

وفي حين أن العلامة التجارية AmazonBasics غير معروفة بشكل كبير فيما يتعلق بالإلكترونيات أو الأجهزة الكبيرة في معظم البلدان، فإن هذا ليس هو الحال في الهند، حيث يمكنك شراء غسالات الأطباق ومكيفات الهواء وحتى الثلاجات التي تحمل علامة AmazonBasics.

وتدعم أحجام التلفاز 50 إنشًا و 55 إنشًا التي تم إصدارها دقة الفيديو 4K البالغة 3840×2160 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وهناك أيضًا تلفاز بدقة 4K بقياس 43 إنشًا من المفترض طرحه في المستقبل بمواصفات مماثلة.

وبالإضافة إلى الأجهزة الثلاثة، تخطط أمازون أيضًا لإصدار جهاز بقياس 43 إنشًا وبدقة 1080 بكسل وجهاز بقياس 32 إنشًا وبدقة 720 بكسل في الهند تحت العلامة التجارية AmazonBasics ونظام التشغيل Fire TV.

ويبدو أن أجهزة تلفاز AmazonBasics Fire TV Edition بقياس 50 إنشًا و 55 إنشًا متطابقة مع بعضها بعضًا، بصرف النظر عن أحجام شاشاتها، إذ لديها 3 منافذ HDMI 2.0 ومخرج صوتي ضوئي ومنفذ USB 3.0 ومنفذ USB 2.0 لتوصيل الأقراص الخارجية وأجهزة USB الأخرى.

ولدى الأجهزة أيضًا منفذ IR للتحكم في الأجهزة المتصلة، مثل: مكبرات الصوت وأجهزة الاستقبال وأجهزة التشفير.

وكما هو متوقع مع أي جهاز Fire TV حديث، تأتي أجهزة التلفاز هذه مزودة بإمكانيات مساعد أليكسا الذكية من خلال جهاز التحكم عن بُعد الداعم للأوامر الصوتية.

يذكر أن هناك الكثير من الطرق التي يمكنك اتباعها للحصول على تجربة Fire TV، لكن فيما يتعلق بأجهزة التلفاز المخصصة التي تأتي مع Fire OS المثبت سابقًا، فقد فضلت أمازون العمل مع الشركاء من خلال برنامج Fire TV Edition بدلاً من إصدار أجهزة التلفاز الخاصة بها.