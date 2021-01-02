شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالب يستخدم برنامج ذكاء صناعى لتأليف أغنية بكلمات غريبة لبثها فى حفل موسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم طالب إنتاج أفلام في جامعة تشابمان بكاليفورنيا نموذجًا للتعلم الآلي قادرًا على إنتاج محتوى مكتوب من أوامر بسيطة، حيث تم إصدار أغنية جديدة من عرض هاميلتون الموسيقي الناجح في برودواي، لكن هذه الأغنية لم تتم كتابتها بواسطة بشرى، فقد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن النظام، المسمى Calamity A.I، تم تغذيته بـ 45 تيرابايت من البيانات النصية، وأعاد الذكاء الاصطناعى أغنية كاملة من كلمات مختلفة للعرض الموسيقى.

وأضاف النظام بعض الإضافات إلى نسخته أيضا، والجديد في هذا الأمر أنه لطالما اعتقد التعبير الإبداعي والفني أنه يتجاوز قدرة الذكاء الاصطناعي، وقد أصر الكثيرون على أنه سيكون أحد المجالات القليلة التي سيتفوق فيها البشر على الآلات.

لكن المؤلف الموسيقي الجديد يشير إلى أن الخط الفاصل بين الإنسان والآلة قد لا يكون واضحًا إلى هذا الحد، حيث استخدم أليس وايز تطبيق الذكاء الاصطناعي Shortly Read، الذي يشتمل على نموذج لغة التعلم الآلي GPT-3.

تتضمن الأغنية قصة ماضي هاميلتون فيما يتعلق بوالدته، مما أدى إلى مسيرته المهنية الناجحة وكيف التقى بسيدة معينة تدعى إليزا، ومع ذلك، فإنه يأخذ منعطفا في سطور الكلمات، ولعل القطعة الأصلية، تتبع قصة ألكسندر هاملتون، الأب المؤسس للولايات المتحدة.