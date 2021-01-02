شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تهدد بالرد على شطب بورصة نيويورك شركات اتصالات صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين ستتخذ "الإجراءات الضرورية" لحماية مصالح شركاتها بعد أن بدأت بورصة نيويورك شطب أسماء ثلاث شركات اتصالات صينية، قالت بورصة نيويورك يوم الخميس إنها ستبدأ في إلغاء إدراج تشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم وتشاينا تليكوم ردا على قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع الاستثمار الأمريكي في الشركات المملوكة أو التي يسيطر عليها الجيش الصيني.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الشطب يعد إساءة للأمن القومي ويتعارض مع قواعد السوق.

على جانب آخر أطلقت شركة Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية أكبر محطة شحن كهربائية للسيارات في العالم في الصين، حسبما أعلنت الشركة على Wiebo، وبحسب التقرير فإن المنشأة المكونة من 72 كشك في شنجهاي تتفوق بسهولة على 56 كشك افتتحته الشركة الشهر الماضي في مقاطعة فريسنو، بكاليفورنيا.

ووفقًا لـ JayinShanghai، تستخدم جميع الأكشاك الـ 72 أجهزة V2 Superchargers التي تنتج ما يصل إلى 150 كيلوواط، بينما تستخدم 56 كشكًا في كاليفورنيا شواحن V3 بقوة 250 كيلو واط، وهذا يعني أن سائقي شنغهاي سيحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً مقابل رسوم مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة (فقط الطراز 3 وY EVs يدعمان شحن V3).