شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تزيل ألعاب "تينسينت" من متجرها الإلكترونى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة هواوى ألعاب Tencent Holdings Ltd من متجر التطبيقات الخاص بها حيث تتغير بعض شروط التعاون بين عملاقي التكنولوجيا وفقا لبلومبرج، وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد أن أجرت Tencent "تغييرًا كبيرًا" في 31 ديسمبر في كيفية عمل الشركات مع بعضها البعض ، وفقًا لإعلان رسمي نُشر على تطبيق ألعاب هواوى. ولم يخض في تفاصيل التغيير.

بينما تستخدم معظم الهواتف الذكية في الصين نظام التشغيل Android من Google ، فإن متجر Play التابع للشركة الأمريكية غير متوفر ويتم بيع التطبيقات بدلاً من ذلك بواسطة الشركات المصنعة.

وتستحوذ هواوي أكبر صانع للهواتف الذكية علي 43٪ من شحنات الأجهزة في الصين، وفقًا لـ Counterpoint Research، وقالت هواوى إن قرارها جاء بعد تقييم من قبل فريقها القانوني واستند إلى فرضية أن Tencent تطلب من جانب واحد وقف التعاون.

وأظهر فحص على متجر تطبيقات Huawei أن ألعاب Tencent مثل النسخة الصينية من Arena of Valor لم تعد متوفرة.

وقال متحدث باسم Tencent في بيان ردا على استفسارات Bloomberg ، إن منتجات ألعاب "تينسينت" أزيلت من متجر تطبيقات هواوى في وقت مبكر من أمس الجمعة ، عندما انتهت اتفاقية الترويج بين الشركتين قبل التوصل إلى اتفاق جديد.

وقالت الشركة: "نحن نتواصل ونتفاوض مع منصة ألعاب الهواتف المحمولة التابعة لهواوي للتوصل إلى حل ، ونأمل في استئناف خدماتنا في أقرب وقت ممكن".