شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف استقبل رواد الفضاء العام الجديد خارج كوكب الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خمسة من رواد الفضاء الذين يعيشون على متن المختبر المداري عن استخدامهم لكرة تشبه الكرة الأرضية في وضع انعدام الجاذبية للاحتفال بعام 2021 في الفضاء، ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قالت رائدة فضاء ناسا كيت روبينز: "أردنا أن نتوقف لحظة نتمنى لكم جميعًا عامًا جديدًا سعيدًا للغاية"، وأضاف رائد فضاء ناسا فيكتور جلوفر: "من أشهر تقاليد ليلة رأس السنة الجديدة مشاهدة الكرة وهي تسقط في تايمز سكوير في مدينة نيويورك"، مشيرًا إلى الاحتفال الذي يشاهد فيه الآلاف من المحتفلين تايمز سكوير في مدينة نيويورك مشهد إسقاط الكرة في منتصف الليل للاحتفال بالعام الجديد.

وبينما تعمل مدينة نيويورك على الحد من انتشار جائحة الفيروس المستمر، حظر المسؤولون تايمز سكوير أمام معظم المحتفلين، وقال رائد فضاء ناسا مايك هوبكنز: "بينما يحتفل الكثيرون منا بالعام الجديد من المنزل، أحضرنا هذا التقليد الشهير إلى الفضاء لمشاركته معكم".

وأضاف رائد الفضاء سويتشي نوجوتشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية: "نظرًا لأننا في حالة انعدام الجاذبية، فلدينا تطور خاص بنا لهذا التقليد"، فيما قالت رائدة فضاء ناسا شانون ووكر قبل العد النهائي للعام: "نأمل أن يلهمك هذا للاحتفال بطريقتك الخاصة".

وتدور المحطة الفضائية حول الأرض مرة كل 90 دقيقة أو نحو ذلك، مما يؤدي إلى 16 لفة حول الكوكب كل يوم، ومن ثم من المحتمل الاحتفال 16 بالعام الجديد.