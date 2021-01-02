شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. لعبة Hot Air Balloon بمتجر أندرويد تسمح باللعب دون إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن متصفح جوجل كروم يمتلك لعبة خفية تظهر فقط عند انقطاع اتصال الإنترنت وهي لعبة Chrome Dinosaur، حيث يمكن ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ لها ببساطة عند النقر مرتين على أيقونة اللعبة وهي ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﻛﺾ ﻓﻮﻕ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﺄﺣﺪﻫﺎ، لكن الكثيرين لا يعرفون أن متجر جوجل بلاي أيضا يمتلك لعبة مشابهة ألا وهي Hot Air Balloon.

لعبة Hot Air Balloon

هي لعبة تظهر فقط في حالة عدم وجود اتصال انترنت، ففي السابق عادةً ما تظهر رسالة إعادة المحاولة أو قد يطلب من المستخدم عما إذا كان يرغب أن يتم إعلامه متى يكون المحتوى جاهز، لكن الآن مع التحديث الجديد يظهر خيار جديد لبعض الأشخاص يقع في الجزء السفلي من الشاشة، يطلب منك " اللعب أثناء الانتظار".

ورغم أن الخيار لا يظهر حاليا لكافة المستخدمين، إلا أنه من المنتظر ان يكون متاح قريبا، فيما تتمتع لعبة Hot Air Balloon الجديدة بنفس التصميم الذي تتميز به لعبة Chrome dino في متصفح كروم، حيث أنها تتوفر على مظهر أحادي اللون.

وتقوم فكرتها على التقاط "الفقاعة" والتحكم بها من اليسار إلى اليمين، والتقاط الدوائر الصغيرة المبينة في الصورة للزيادة في التقاط بينما تتفادى منصات المسامير.